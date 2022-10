Vigliacco | nega sempre Bufera social su Antonino Spinalbese

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'eliminazione di Elenoire dal reality non ha placato l'ira del pubblico che ha duramente criticatoche, in diretta, hato di avere deriso Nikita insieme alla Ferruzzi

Bene, se così è , ed è indubbio che è così, non lonessuno, nemmeno il generale Camporini ... è un, che per paura della guerra (nucleare!) cede al ricatto. Suvvia, allora: chi se la ...Che , però, non è soltanto un mododi non rispondere su un tema che lo riguarda ..., insomma, un principio fondamentale della democrazia: la possibilità di esprimere liberamente il ...