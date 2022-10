Vienna | Sinner - Medvedev | che sfida! live alle 16 in tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ostacolo "tosto" per Janniknei quarti di finale dell'"Erste Bank Open" , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di, in Austria. Il ...

Ostacolo "tosto" per Janniknei quarti di finale dell'"Erste Bank Open" , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di, in Austria. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.12 ...Il quarto di finale dell'ATP 500 ditra Jannike Daniil Medvedev sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle 14.00 e seguirà Dimitrov - Giron. Potrete seguire l'evento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ALTRI SPORT Tennis, Vienna: Sinner batte Cerundolo, va ai quarti con Medvedev Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna, battendo in due set l'argentino Francisco ...