VIDEO – Paura al Vomero | incendio spaventoso in Via Orsi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Attimi di panico in quel delnel pomeriggio di oggi. Intorno alle 16:30, infatti, a Via, strada spesso trafficata per l’accesso alla tangenziale, si è verificato lodi un’autovettura. Per fortuna, la donna al volante dell’automobile è riuscita ad uscire dal veicolo prima che le fiamme le impedissero di mettersi in salvo. FOTO:Viatra i passanti: fiamme e fumo dalla vettura Moltada parte dei passanti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato tempestivamente i Vigili del fuoco, arrivati sul posto con estremo ritardo. La donna al volante pare che non abbia rimediato alcuna ferita, uscendo illesa dall’automobile prima che quest’ultima prendesse fuoco. Le cause relative alle ...