VIDEO Carabinieri | il calendario 2023 è un viaggio nella natura

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiQuesto pomeriggio, al Comando Provinciale deidi Avellino, il Comandante, Colonnello Luigi Bramati ha presentato alla stampa locale ilStorico dell’Arma dei, realizzato da un’azienda grafica visionaria, leader nel mondo della comunicazione: l’Armando Testa Group. La protagonista delStoricoè la, da sempre tra le priorità assolute dell’Arma. Basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n. 34, si legge testualmente: arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell’atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, siepi, fossi, e simili, . In un contesto in cui l’ambiente è ...