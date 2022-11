Vi presento Anna | Cristiana Capotondi fotografata mentre gira per Roma con la figlia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ale temperature sono ancora molto miti ene approfitta per una passeggiata in centro con la piccola, lanata il 16 settembre. Mamma esembrano estremamente serene e l’attrice, fra una coccola e una spinta al passeggino, si concede anche un gelato. Un momento di quotidianità delle due, dopo che la nascita della bambina era stata oggetto di un grande interesse mediatico perché l’annuncio della venuta al mondo diera stato accompagnato da un’altra rivelazione. Per tutta la gravidanza, infatti, i fans e la stampa erano certi che il padre della bambina fosse Andrea Pezzi, con il quale l’attrice aveva una relazione da anni. Invece, alla nascita di, la coppia ha approfittato dell’occasione per spiegare ...

GiovinazzoLive

Duetto storico con la straordinariaOxa, al momento rimane l'unica canzone che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo . Di seguito il video di una loro esibizione:Tra questi la direttrice di VogueWintour e la top model Naomi Campbell che, ai tempi in cui Azzolina lavorava al Raoul's Soho, gli hanno dato non pochi grattacapi. "Naomi Campbell veniva, si ... La Fidapa presenta Anna Ximenes scritto da Anna Tragni Nel prosieguo della sua chiacchierata con Salvo Sottile, Anna Pettinelli ha poi esaminato rapidamente ... quando Pippo Baudo dice di essere emozionato nel presentare il Festival, in realtà mente."Una volta non ho agito perché è entrata una persona in stanza e mi sono scossa. La seconda ero in mezzo alla gente". Interviene ...