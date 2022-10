(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'impennata non si ferma neanche a settembre, poche eccezioni. E nel confronto con quattro mesi fa tutti gli aumenti sono in doppia ...

L'impennata non si ferma neanche a settembre, poche eccezioni. E nel confronto con quattro mesi fa tutti gli aumenti sono in doppia ...dache continuano crescere nei supermercati, mentre lontano dagli scaffali si consuma il più grande dei paradossi 'con un numero imprecisato di stalle che potrebbe chiudere a fine ... Vertigine prezzi: carrello sempre più pesante Farina, olio e pasta volano, il pane regge Un euro e quaranta per un litro di latte a lunga conservazione, due per quello fresco e fino a due e cinquanta per le qualità senza lattosio o con maggiore contenuto di calcio, fosforo ...