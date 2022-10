Verso Napoli-Sassuolo | novità per Spalletti | c’è la notizia su Sirigu e Anguissa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Archiviata la magica serata di Champions League contro i Rangers, è tempo per una nuova sfida per ildi Luciano. Il fitto calendario mette davanti agli azzurri immediatamente il, reduce dalla vittoria in campionato contro il Verona.ritorna titolare Misteravrà la possibilità di cambiare nuovamente giocatori, avendo fatto riposare parte dei titolarissimi in Champions League. E non solo, dall’infermeria arriva lapiù attesa: Frank Zambotorna pienamente a disposizione per la sfida del Maradona. Il camerunese era già disponibile per la gara contro i Rangers, ma il tecnico azzurro ha preferito non velocizzare il suo rientro in campo. Prevedibile, invece, ...