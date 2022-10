Verso l’addio alle mascherine negli ospedali e multe cancellate per i No Vax

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Cancellazione delleai No vax, rinunciando all’incasso di 1 milione e 800mila euro per le sanzioni comminate a chi ha aggirato l’obbligo vaccinale. E poi ancora stope nelle residenze per gli anziani. Il governo Meloni – scrive Repubblica – è pronto a smantellare le poche regole anti Covid rimaste ancora in vigore. «Oggi la malattia è completamente diversa da quella che era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che ci possa essere il ritorno a una maggiore liberalizzazione», ha detto ieri il neo ministro alla Salute Orazio Schillaci, durante le celebrazioni dei 40 anni dell’ateneo dove era rettore fino a pochi giorni fa, cioè Tor Vergata a Roma. Schillaci sarebbe intanto pronto ad abolire l’obbligo di mascherina per chi entra nelle strutture sanitarie, ...