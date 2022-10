“Verissimo” | gli ospiti del doppio appuntamento del 29 e 30 ottobre

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’del weekend con la trasmissione Mediaset Torna ilsettimanale con “”. Sabato ala carriera e la vita di Marco Masini, in libreria con la sua autobiografia, Simone Giannelli, il migliore pallavolista al mondo e Giulia Salemi, voce social di “Grande Fratello Vip”. E ancora, il percorso artistico e l’evoluzione di Benjamin Mascolo e la storia di una delle ex ragazze più amate di “Non è la Rai”, Cristina Quaranta. Infine, Bianca Atzei e Stefano Corti sveleranno per la prima volta ail sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi. Domenica Silvia Toffanin accoglierà in studio Angela e Angelo dei “Ricchi e Poveri” che ricorderanno Franco Gatti, lo storico componente del gruppo appena scomparso. Caso Marco Bellavia: l’ex ...

...ciò che si vede o fotografare quello chealtri non vedono. Questo è il mio breve viaggio tra luci e umbre, tra suoni e silenzi, illuminati anche da un vecchio libro aperto ". E' vero,! ...Si è tanto chiacchierato della presidenza di Ilary Blasi a, della possibilità che ... C'è ovviamente il riserbo sugli inviati eopinionisti : al momento non si conoscono molti dettagli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1, Vito sarà costretto a dire chi è davvero, ancora ignote le generalità ...