Verano | “Disservizi | calpestata dignità familiari dei defunti”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 ottobre 2022), Santori – Campana “Gravidei” – “Amarezza, desolazione e rabbia oggi per quanti si sono recati aled hanno trovato poche fredde righe a spiegare il perché della chiusura dei cancelli. E’ grave l’indifferenza verso i tanti anziani, mamme distrutte dal dolore, che faticano a salire scale infinite in edifici lugubri e senza ascensori, che non trovano un secchio per i fiori, una fontanella, debbano evitare di cadere in qualche buca o a non essere preda di qualche scippatore. “Grottesca poi l’interdizione al pubblico del Cimitero Monumentale in prossimità della commemorazione deiper una manifestazione programmata e autorizzata da giorni quando a poche decine di metri, nella città ...