Valencia | Gattuso | “Contro il Barcellona proveremo a regalare una gioia al pubblico del Mestalla”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il tecnico del, Gennaro, alla vigilia del bi-match di Liga 2022/2023il, ha parlato in conferenza stampa: “Vorrei che la mia squadra riuscisse a mantenere il suo stile, ma dovremo anche vedere come giocheranno gli avversari. Alc’è una grande atmosfera, ci saranno circa 45mila tifosi a darci forza. Loro sono sempre stati straordinari e sono orgoglioso, spero di poterunaa tutti. E’ una due facce, in campionato fa tanti gol e subisce poco. Non mi piace parlare di esperienza, anche loro hanno dei giovani in rosa. Abbiamo problemi sui calci piazzati, come quando ero al Milan. E’ un aspetto difficile da migliorare”. Sul primo confronto in panchina con Xavi: “Sono contento, quando lo ...