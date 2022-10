Vaccino Covid | il ministro Schillaci | reintegro medici sospesi per inadempienza | Il bollettino Covid diventa settimanale | dati ogni venerdì

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Preoccupante carenza di- Il ministero della Salute, in un comunicato, precisa: 'Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione perall'obbligo ...

Nel complesso sono 141.759.979 le dosi disomministrate. D'ora in avanti, come anticipato dal ministero della Salute Schillaci, il bollettinoda quotidiano passa a cadenza settimanale, ...Leggi Anche, Iss: l'incidenza cala a 374 da 448, l'Rt a 1,11 da 1,27 'Avviare opportuno ritorno alla normalità' - 'Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a sei mesi dalla sospensione dello ...Il report giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sul coronavirus riporta il decesso di una persona nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un donna di circa 90 anni, vaccina ...ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel lazio su 2.778 tamponi molecolari e 15.301 tamponi antigenici per un totale di 18.079 tamponi, si registrano 2.900 nuovi casi positivi (-81), sono 6 i decessi (+3), 63 ...