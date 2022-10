(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Offrire protezione a pazienti anziani e con patologie croniche, come il diabete,loe l'Herpes, due patologie altamente impattanti per questa tipologia di pazienti. E' questo l'obiettivo delladi vaccinazione lanciata con successo dall'Asl città di, che nasce da quanto di positivo è stato realizzato durante lavaccinaleCovid-19. Rivolta ai pazienti con più di 65 anni, l'iniziativa andrà avantial prossimo 18. "Questavaccinale è nata sulla scia di dell'ottimavaccinale che abbiamo condotto per Covid-19: siamo primi in Italia per la somministrazione di quarta dose", spiega Carlo ...

Adnkronos

Il centroanti Covid resterà, almenoal prossimo gennaio, nell'ex supermercato Lidl di strada Colle Renazzo. Infatti, l'assessore Eugenio Seccia, comunica il prolungamento della collaborazione con ...... in vigoreal 31 ottobre : 'La malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta ... 'Senza l'ammirevole impegno della scienza per individuare i, scoperti e prodotti in tempi ... Vaccini, fino al 18 novembre campagna contro pneumococco e Zoster per over 65 a Torino Il Ministero della Salute, con una nota, ha comunicato che il personale medico-sanitario non vaccinato potrà rientrare prima a lavoro.Segnalata la necessità di inserire il sanguinamento mestruale abbondante a seguito di vaccinazione contro il Covid con i vaccini di Pfizer e Moderna tra i possibili effetti collaterali. E poi, indicaz ...