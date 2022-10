Unione Europea | accordo sul bando alle endotermiche nel 2035 Apertura sugli efuel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il grande obiettivo e la soluzione ponte, unassoluto alla vendita di auto a combustione interna accompagnato da quello che molti prevedono come un ammorbidimento sostanziale alla prossima normativa Euro 7, destinata a regolare nel frattempo le emissioni auto benzina e diesel. Questo è lo scenario in cui arriva l’tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio che conferma lo stopvetture con motorizzazione tradizionale a partire dal. Un passaggio sicuramente storico che segna gli indirizzi del più generale programma “Fit for 55” presentato il 14 luglio del 2021, e che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 nell’, ovvero – 55% rispetto a quanto registrato nel 1990. L’auto è dunque protagonista del primo dei provvedimenti del pacchetto “Fit for 55“, quello ...