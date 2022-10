Un posto al sole | anticipazioni 28 ottobre 2022 | Lia torna alla carica

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ad Unal, il seminterrato di Alberto diventerà teatro di diverse storyline a Palazzo Pdini, come segnalano ledi venerdì 28. Abbiamo già visto che, dopo la scoperta fatta da Mastro Peppe all'interno dell'appartamento durante i lavori di ristrutturazione, Lia Longhi ha rubato le chiavi nella guardiola di Raffaele e, di sera, si è intrufolata in casa di Alberto per verificare di persona cosa avesse scoperto l'operaio. Mastro Peppe, in particolare, si è accorto della presenza di una parete nascosta dove probabilmente qualcuno, in passato, ha trovato rifugio. La domestica di casa Ferri, però, ha fatto accidentalmente cadere una scala ed il rumore ha attirato l'attenzione di Bianca che, proprio in quel momento si trovava nei pressi del ...

Queste canzoni potrebbero anche uscire da, slegate da un album". Come si prepara a un tour del ... Arrivo nel, faccio le prove, alla sera salgo sul palco, si apre il sipario e c'è gente che ...... il cast al completo, dopo aver affossato definitivamente la fiction della tv generalista stile Unal, torna per un ambizioso progetto in linea coi tempi che stiamo vivendo, una rilettura ...Buone notizie per chi potrà godersi qualche giorno di vacanza: il bel tempo durerà almeno fino a mercoledì. Ma dopo un ottobre di siccità, tornano a esserci problemi sulla rete idrica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...