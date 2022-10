ULTIM’ORA F1 | c’è la decisione della FIA | RedBull sanzionata!

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo praticamente un mese di tira e molla, la FIA si è finalmente espressa sul caso budget cap che ha coinvolto la. La federazione internazionale ha deciso di sanzionare la scuderia austriaca con 7 milioni di dollari di multa e una riduzione degli sviluppi del 10%. Facciamo chiarezza. La FIA aveva comunicato durante il GP del Giappone, corso ovviamente sullo splendido circuito di Suzuka, cheed Aston Martin avevano sforato il budget cap nella stagione 2021. Per intenderci quella in cui Max Verstappen, proprio su, ha centrato il suo primo titolo iridato. Tra l’altro titolo arrivato dopo tantissime polemiche per i fatti di Abu Dhabi. FOTO: Getty – Verstappen-Ben Sulayem-FIA, le sanzioni Durante questo periodo di inchiestaha fortemente negato di aver ...

TheSoundcheck

Per l'Istruzione sono tre i nomi, al momento, più accreditati, ma non si possono escludere sorprese dell': per Forza Italia c'è in ballo l'ex sottosegretaria all'Istruzione, Valentina Aprea ...Per l'Istruzione sono tre i nomi, al momento, più accreditati, ma non si possono escludere sorprese dell': per Forza Italia c'è in ballo l'ex sottosegretaria all'Istruzione, Valentina Aprea ,... Festival del cinema spagnolo: «ora c'è bisogno di comunità»