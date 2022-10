Ultime Notizie – Usa | marito Pelosi aggredito in casa da uomo con martello

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildi Nancyè statoda una persona che armata di unè riuscita ad introdursi nelladella Speaker democratica a San Francisco. Lo rende noto l’ufficio della Speaker, precisando che per Paul, ricoverato in ospedale, è prevista la “piena guarigione” e che un sospetto è stato arrestato. La leader democratica, impegnata negli ultimi giorni di campagna elettorale prima delle elezioni di midterm dell’8 novembre, non si trovava aal momento dell’aggressione. “Si sta indagando sulle motivazioni dell’attacco”, precisano dall’ufficio della Speaker dem. Nonostante non si abbiano ancorasulla motivazione dell’attacco, questo è destinato a far aumentare i timori, in questa vigilia elettorale negli Stati ...

Il Sole 24 ORE

