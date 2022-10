Ultime Notizie – Ucraina-Russia | il ricatto di Medvedev tra energia e annessioni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’ceda o gli attacchi dellaalle infrastrutture energetiche di Kiev continueranno. E’ la sintesi della posizione espressa dal numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry. “La strada per la stabilità dell’approvvigionamento energetico è diversa. Richiede il riconoscimento della legittimità delle richieste dellanell’ambito dell’operazione militare speciale e dei suoi risultati, che si riflettono nella Costituzione. Allora la situazione migliorerà”, ha scrittosu Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia Tass con un riferimento ai referendum sulledelle quattro regioni ucraine. “L’acquisto da parte del regime di Kiev di elettricità dalla Slovacchia porterà a ulteriori aumenti dei prezzi per gli europei e gli ucraini. Ma – ha ...

Il Sole 24 ORE

Più caute Buzzi (+0,94%) e Bper (+0,66%), debole invece Unicredit ( - 0,44%%), oggetto di qualche presa di beneficio dopo il rally delledue sedute a seguito della trimestrale. Ha pesato ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: Comunità ebraica ·... Ucraina ultime notizie. Kiev all’Iran: fermi subito la fornitura di armi a Mosca Ultime sul futuro dell'Inter, che Steven Zhang non sta trattando con nessuno, almeno stando alle parole di oggi, rivelate dalla Reuters. Secondo l'agenzia di stampa britannica, ...Putin elogia il patriottismo dei riservisti. Non previsti per ora altri richiami alle armi. Il leader russo: "Il piano per lo sviluppo delle Forze armate è in pieno svolgimento, molto è stato fatto pe ...