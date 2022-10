Ultime Notizie – Ucraina | Cina | “Mosca pronta a dialogo con Washington e Kiev”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La Russia “si è detta disponibile a uncone Stati Uniti”, una scelta che la“accoglie con favore”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, in dichiarazioni riportate dal Global Times riguardo il colloquio telefonico di ieri tra i ministri degli Esteri die Russia, Wang Yi e Sergei Lavrov. Il gigante asiatico, ha affermato Wang, auspica che le parti “intensifichino gli sforzi diplomatici per attenuare e risolvere” il conflitto “al più presto” con “negoziati e altri canali politici”. Al centro del colloqui, ha detto ancora Wang, “anche il divieto” di utilizzo di “armi di distruzione di massa”. Lavrov, precisa il ministero degli Esteri di, ha “informato” Wang degli “sviluppi nell’operazione militare speciale” in ...