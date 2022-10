Ultime Notizie – Sopralluogo Schifani al Policlinico Palermo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Confermato l’impegno dell’impresa a consegnare i lavori definitivamente, con le certificazioni, entro il 15 novembre. Poi l’Università installerà le attrezzature. Così, finalmente, entro brevissimo tempo la città potrà avere un nuovo pronto soccorso, con sale operatorie e la degenza relativa alla chirurgia». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, nel corso della visita di questa mattina aluniversitario “Paolo Giaccone” di, dove sono in corso i lavori per i nuovi padiglioni di chirurgia ed emergenza-urgenza. In particolare, verranno realizzati il nuovo pronto soccorso, quattro sale operatorie e un reparto di degenza post-operatoria. Il governatore ha voluto verificare lo stato dei cantieri che hanno subito pesanti ritardi. Incontrando i vertici dell’azienda ospedaliera, ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ... Ucraina ultime notizie. Pechino: «La Russia è disponibile a riprendere i negoziati con Usa e Kiev» Il gip di Torino ha archiviato l'inchiesta Egomnia che riguardava un presunto scambio elettorale politico-mafioso in Valle d'Aosta. Il giudice ha accolto la richiesta della Dda di Torino. (ANSA) ...Il difensore del Monza si trovava in un supermercato di Assago mentre l'ex portiere è finito nei guai con la malavita a causa di problemi economici ...