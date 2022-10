Ultime Notizie – L’inflazione riporta al 1984 ma il problema oggi sono gli stipendi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si torna al. E’ l’anno che sceglie George Orwel per il suo capolavoro distopico, l’anno in cui Apple lancia il suo primo Macintosh e l’anno della morte di Enrico Berlinguer. L’amarcord può finire qui, perché il ritorno al passato avviene per un primato difficile da gestire, la corsa del. L’indice dei prezzi al consumo sfiora il 12%, all’11,9%,come allora. L’Istat spiega perché si è arrivati a questo punto.per lo più i beni energetici a spiegare “la straordinaria accelerazione deldi ottobre 2022”, con i prezzi dei beni alimentari che continuano ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici; frenano solo i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. I numeri record aiutano a ...