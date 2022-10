Ultime Notizie – Guerra Ucraina | Russia | “Conclusa mobilitazione parziale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha annunciato oggi la fine delladecretata inil 21 settembre per lacontro l’. “L’invio dei cittadini convocati per laè stato completato oggi”, ha detto il capo della Difesa russa, aggiungendo che 82 mila persone sono state mandate al fronte in, mentre altre 218 mila stanno seguendo l’addestramento. Shoigu è intervenuto ad un incontro con il presidente Vladimir Putin diffuso in televisione, riferisce il Guardian. Shoigu ha detto a Putin che laha portato al richiamo di 300mila persone, raggiungendo così l’obiettivo prefissato. Degli 82mila già mandati in, “41mila sono operativi come ...