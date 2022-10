Ultime Notizie – Governo | Meloni a Bruxelles da Von der Leyen giovedì 3 novembre

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La presidente della Commissione europea Ursula Von derincontreràprossimo, 3, a palazzo Berlaymont il presidente del Consiglio Giorgia“nel corso della sua prima visita ada quando ha iniziato il suo mandato”. Ne dà notizia il portavoce capo dell’esecutivo Ue Eric Mamer, durante il briefing con la stampa. Prima di ricevereVon dersarà a Berlino, per partecipare a un summit per i Balcani Occidentali. Il presidente del Consigliodovrebbe incontrare aanche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Poi, lunedì 7 e martedì 8, andrà in Egitto, per il vertice del Cop27 a Sharm ...

Il Sole 24 ORE

In provincia di Campobasso il nuovo impianto con cui Enel Green Power prosegue la transizione energetica LESulla disoccupazione in media gli esperti del settore privato prevedono 6,8% quest'anno, 7,1% il prossimo e il 7%, nel 2024, anche questeattese sono in peggioramento. 28 - 10 - 2022 12:25 Ucraina ultime notizie. Pechino: «La Russia è disponibile a riprendere i negoziati con Usa e Kiev» Dominic Thiem, dopo i buoni risultati degli ultimi mesi, ha deciso di chiudere anzitempo la sua stagione: l'obiettivo è continuare ad allenarsi duramente per essere ancora più pronto in vista del 2023 ...Notizie negli ultimi 45 minuti MATCK PACK: PARMA-COMO, 11° GIORNATA DI SERIE BKT 2022/23 Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, 28 ottobre 2022 – Il Como sarà ospite ...