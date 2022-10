Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 900 contagi e 6 morti A Roma 1 534 nuovi casi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono 2.900 ida coronavirus, 28 ottobre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle24 ore sono stati processati 2.778 tamponi molecolari e 15.301 antigenici per un totale di 18.079 tamponi con un tasso di positività al 16%. I ricoverati sono stati 636, 18 in più di ieri, 32 le terapie intensive occupate come ieri e 4.512 i guariti. Icittà sono a quota 1.534. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 531 ie 1 decesso; Asl2: sono 578 ie 1 decesso; Asl ...

