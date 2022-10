Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 767 contagi e 1 morto | bollettino 28 ottobre

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono 767 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. Il totale dei casi, dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 586513, quello dei decessi a 3.707. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 568001 dimessi/guariti (+884 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 14805 (-120 rispetto a ieri). Di questi, 167 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 852 tamponi molecolari ...

