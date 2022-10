Ultime Notizie – Covid Italia | Schillaci | “Stop bollettino giornaliero | verso reintegro sanitari no vax”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Addio alquotidiano su casi, morti e ricoveriin servizio del personaleo sospeso perché non vaccinato. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute, Orazio– La ‘conta giornaliera’ dei numeri sul coronavirus diventerà quindi un report settimanale. “A 6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da-19, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”, informa il ministero. Pertanto, annuncia una nota da Lungotevere Ripa, “anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione ...

