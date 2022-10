Ultime Notizie – Auto | stop alle auto benzina e diesel dal 2035 | arriva accordo Ue

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’Unione Europea ha ora un “obiettivo chiaro: dalin poi nell’Ue potranno essere vendute o messe sul mercato soloa emissioni zero“. Lo dice l’eurodeputato olandese di Renew Europe Jan Huitema, relatore del Parlamento sul file, illustrando in conferenza stampa a Bruxelles i contenuti dell’politico provvisorio raggiunto ieri sera in trilogo dal Consiglio e dal Parlamento Europeo su standard più rigorosi in materia di emissioni di anidride carbonica pere furgoni nuovi. Lo scopo è andare verso una mobilità a emissioni zero. In vista dell’adozione formale (il testo dovrebbe andare “presto” al voto in plenaria, secondo Huitema) i colegislatori hanno convenuto un obiettivo di riduzione delle emissioni di Co2 del 55% per le...