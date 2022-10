Ultime Notizie – Allegri | “Un’altra Juve dopo la pausa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “In campionato siamo in ritardo, abbiamo il tempo e la possibilità di recuperare”. Massimiliano, allenatore dellantus, si esprime così prima del match contro il Lecce. I bianconeri sono reduci dall’eliminazione anticipata dalla Champions League e in campionato sono lontanissimi dalla vetta in un avvio di stagione disastroso. “Ora abbiamo cinque partite importanti e bisogna concentrarsi su quello, poi verrà la sosta e recupereremo tutti i giocatori e saràcosa”, dice. La Champions dellantus è stata un fallimento o no? “Nella vita capitano queste cose qui, non trovo la parola adatta, trovatela voi”, risponde ai giornalisti il tecnico. “Ci sono squadre che sono state otto anni senza giocare in Champions, può capitare anche questo. Non bisogna andare in frustrazione ...