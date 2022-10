UFFICIALE – Serie A | Monza-Bologna | c’è il comunicato della Lega!

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo la tragedia del Carrefour di Assago, nella quale è stato ferito il giocatore delPablo Marì, il club brianzolo aveva chiesto alla Lega di rinviare la partita. Tuttavia la Lega non ha accolto la richiesta delsi giocherà regolarmente lunedì sera alle 20.45, dopo che la Lega ha rigettato la richiesta del. Nelle ultime ore si era parlato di una forte possibilità di rinvio, dopo ciò che è successo a Pablo Marì. FOTO: Getty – Pablo Marì--Juventus Inoltre, come raccontato da Matteo Pessina, i giocatori delsarebbero stati scossi fortemente dall’accaduto. D’altronde è impossibile dargli torto. Come confermato da Galliani, ilaveva chiesto il rinviogara: “La squadra è ...

Tuttocampo

... gara valida per l'undicesima giornata del campionato diC, Girone B ; calcio di inizio ... Il quartosarà Federico Olmi Zippilli di Mantova. Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA ......protagonista della fortunata graphic novel curata ed edita da Poliziamoderna rivista... anche gli altri libri della: La rosa d'argento, Mare nero, Banditi, e Onorata Sanità, i cui ... Serie C, gir. A: Renate, ufficiale il rinnovo di Drago Come comunicato dal Torino con una nota sul proprio sito ufficiale, si terrà domani presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino la conferenza stampa di Ivan Juric ...Le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 29 al 31 ottobre e i precedenti ...