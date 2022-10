Agenzia ANSA

"Quel che si aspetta la presidente è una buona cooperazione da parte delle autorità in vista delle molte sfide che ci attendono, in particolare riguardo all'energia". Lo ha detto il portavoce della ...Dopo lo strano mondo de L'uomo del labirinto , Carrisi torna nel nordplumbeo, spesso ... perché è una pessima idea Cosa cidalla seconda stagione di House of the Dragons I reportage, ... Ue, da Italia ci aspettiamo buona cooperazione, molte sfide - Ultima Ora (ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - "Cosa si aspetta la presidente è una buona cooperazione da parte delle autorità in vista delle molte sfide che ci attendono, in particolare riguardo all'energia". Lo ha ...Oltre 50 i progetti. Si trivellerà il sottosuolo per ricostruire il clima di un milione e mezzo di anni fa. «Ma l’obiettivo in tre anni è arrivare a quota 3 mila, nei ghiacci potremo leggere il futuro ...