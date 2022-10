(Di venerdì 28 ottobre 2022) Kiev, 28 ott. (Adnkronos) - Centinaia diucraini, che sono statidai territori occupati della regione diin Russia con il pretesto delle vacanze, non possono tornare dai loro genitori. Ivan Fedorov,dioccupata, ne ha informato il progetto News of Azov di Radio Svoboda . "Più di 300sono stati già presi da Energodar, Kamianka e Vodyanyi - ha detto Fedorov - con il pretesto di una vacanza nel territorio di Krasnodar, in Crimea, e non sono mai stati restituiti. Avrebbero dovuto tornare una settimana fa, ma le autorità sono andate dai loro genitori e hanno chiesto 'vestiti invernali per loro, finché non torneranno'". "Dalla prossima settimana - ha aggiunto - nelle scuole dici saranno le vacanze e stanno ...

Il Sannio Quotidiano

...ampiamente disattese nei tentativi fin qui compiuti di porre fine alla guerra in corso in, ... Docente Scienza delle finanze, Università Bocconi Stefania Proietti,di Assisi Patrizia ...Solo per fare un esempio, nel Comune di Milano, ilBeppe Sala ha firmato un'ordinanza che ... La guerra della Russia all'ha gravi conseguenze sui mercati energetici globali ed europei " ... Ucraina: sindaco Melitopol, ‘più di 300 bambini portati via da Zaporizhzhia e mai tornati’ Kiev, 28 ott. (Adnkronos) - Centinaia di bambini ucraini, che sono stati portati dai territori occupati della regione di Zaporizhzhia in Russia con il pretesto delle vacanze, non possono tornare dai..Il vescovo di Acerra Di Donna: «Tutti abbiamo nutrito dubbi, ma è ora di far tacere le armi. Citerò ‘O surdato ‘nnammurato: vero manifesto contro la guerra» ...