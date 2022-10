Ucraina | missione Aiea per valutare accuse bomba sporca Kiev

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nei prossimi giorni unadell’, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, si recherà inperla sicurezza a Chernobyl e lemossa da Mosca sul fatto chesi stia preparando a costruire una. Lo riporta il direttore generale dell’Rafael Mariano Grossi spiegando che lapartirà ”tra un paio di giorni”. Gli ispettori dell’si recheranno nelle strutture dove è stata denunciata la presunta costruzione della ””, “non possiamo correre in ogni posto dove c’è cobalto-60”, ha detto Grossi. L'articolo proviene da Italia Sera.

