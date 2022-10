(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio dei ministri Giorgiae il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Olaf. Entrambi hanno posto l'accento sulla forte partnership tra Italia e Germania. Al centro del colloquio la guerra inha ricordato l'impegno dell'Italia nelsul fronte politico, militare, economico e umanitario e consapevole di come ladell'rappresenti un aspetto. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

Ma non è il solo nel nuovo governoad avere una visione positiva del certificato e perfino ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inArrivano i nuovi ecobonus per l ......e nel fornire aiuto e sostegno all'', ha concluso Mamer. Da un messaggio su Twitter del portavoce del Consiglio europeo, Barend Leyts, si apprende, inoltre, che il presidenteincontrerà ...