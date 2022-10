Ucraina | la diretta – Mobilitazione parziale completata | “80mila già al fronte” Cina | “Putin disposto a negoziare con Usa e Kiev”

Pochi giorni dopo, lunedì 14 novembre alle ore 19.00 locali consu Rai 3, Eleven e Sky ... A febbraio le ultime due sfide: in casa contro l'e successiva trasferta in Spagna. Il Mondiale ......su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell'artiglieria... in , la prosegue gli attacchi e , come sempre, prova a difendersi: ladi oggi, 28 ottobre.Governo, le notizie di politica di oggi 28 ottobre 2022 in diretta - Si delinea l'agenda degli appuntamenti internazionali della premier Giorgia Meloni . Giovedì 3 novembre ...Nei prossimi giorni gli ispettori dell'Aiea si recheranno a Chernobyl per controllare lo stato di sicurezza della centrale nucleare e verificare le accuse della bomba sporca nei confronti di Kiev. Il ...