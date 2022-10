Ucraina | la comunita' iraniana di Kiev protesta contro l' attacco russo

Artribune

Ma prima la pandemia e il lockdown, poi la Brexit, la guerra ine la conseguente crisi economica, devastante a lungo termine e al culmine proprio in questi giorni (peggio che nella Seconda ...Alcuni tenevano manifesti con su scritto: "Il popolo iraniano e' con l'". Kiev e i Paesi occidentali hanno accusato Teheran di fornire a Mosca droni di fabbricazione iraniana utilizzati negli ... Il MAXXI lancia programma di residenza per artisti ucraini Alcune decine di iraniani si sono riuniti oggi nel centro di Kiev per protestare contro il presunto uso di droni di fabbricazione iraniana da ...“Come realtà del mondo cattolico italiano e dei movimenti ecumenici e nonviolenti a base spirituale, vogliamo unire la nostra voce a quella di Papa Francesco per chiedere un impegno più determinato ne ...