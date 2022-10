Ucraina | il sindaco di Melitopol denuncia | ' I filorussi daranno cittadinanza russa ai residenti di Zaporizhzhia'

... sono stati infatti gli enti che hanno poi gestito l'ondata di profughi provenienti dall': 'Ci siamo attivati sin da subito - ha spiegato Nello D'Auria ,di Gragnano e segretario Anci ...I residenti della zona occupata della regione di Zaporizhzhia riceveranno dai filorussi una cittadinanza automatica della Federazione russa, a partire dal 30 ottobre. Lo ha riferito ilucraino di Melitopol, Ivan Fedorov, su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda. "I Gauleiters", espressione per indicare i capi nazisti, "locali di Melitopol hanno annunciato che dal 30 ...I municipi, insieme alle prefetture e le questure, sono stati infatti gli enti che hanno poi gestito l’ondata di profughi provenienti dall’Ucraina: «Ci siamo attivati sin da subito – ha spiegato Nello ...Lo ha affermato Ivan Fedorov il sindaco in esilio di Melitopol ... qualsiasi decreto russo sui territori occupati è legalmente nullo. Melitopol città dell'Ucraina sud-orientale si trova nell'oblast di ...