(Di venerdì 28 ottobre 2022) Varsavia, 28 ott. (Adnkronos) - Le affermazioni non provate dellasulla possibilità che l'utilizzi una "" è un tentativo di impedire all'Occidente di fornire aiuti, dilache "lanon può affrontare". Lo ha affermato il presidente polacco Andrzej, secondo quanto riportato da Ukrinform .ha esortato i paesi occidentali a non cedere al ricatto dellae a continuare ad aiutare l'fino a quando non ripristinerà il controllo sui suoi confini. Per il presidente polacco, il dialogo con Mosca potrà riprendere solo quando inizierà a rispettare le norme del diritto internazionale. "Laè un aggressore e, finché non ...

La Svolta

... e nemmeno la rilevanza nazionale: "Noi come associazione siamo stati presi di mira per l'" ... "Viste le simpatie per Viktor Orbàn e Andrzejdobbiamo tenere la guardia alta, il rischio è ...... possa invece decidere di andare a far visita al presidente e al premier polacchi Andrzeje ... nel congratularsi con Giorgia, ha ricordato le condizioni: il sostegno all'e le sanzioni ... Ultimo'ora: Ucraina: Duda, "parlando di 'bomba sporca' Russia cerca di 'congelare' la guerra" Varsavia, 28 ott. (Adnkronos) – Le affermazioni non provate della Russia sulla possibilità che l’Ucraina utilizzi una “bomba sporca” è un tentativo di impedire all’Occidente di fornire aiuti, di conge ...Il viaggio era stato prima annullato da Zelensky, poi rinviato da Steinmeier. Scholz, che ha aperto a Berlino la Conferenza per la Ricostruzione ...