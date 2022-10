Ucraina diretta | Cina | da Russia ok ripresa negoziati con Usa - Kiev - Esteri - quotidiano net

Sky Tg24

'L'Occidente sta fomentando l'escalation in: fa un gioco sporco e sanguinoso' che tende allo 'sterminio di chi non piace' ha detto PutinAltri bombardamenti russi nel Donetsk. Riservisti mobilitati impiegati sul fiume Dnipro a sud. Aiea: team di esperti a Chernobyl per valutare ... Guerra Ucraina Russia, Kadyrov: "Unità cecena sotto fuoco Kiev, 23 soldati uccisi". LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kadyrov: 'Unità cecena sotto fuoco Kiev, 23 soldati uccisi'. LIVE ...Almeno 11 morti nelle ultime 24 ore: sotto assedio le regioni di Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Kherson e Dnipropetrovsk. Gli attacchi russi in Ucraina nelle ultime 24 ore hanno ucciso 11 civili e fe ...