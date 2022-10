Twitter | Musk annuncia | L’uccello è libero Salvini | Buona notizia per la democrazia

Il vulcanico imprenditore, già proprietario di Tesla e Space X, chiude una telenovela andata avanti per mesi e compra il social network per la cifra di 44 miliardi di ...A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice, Elonha completato l'operazione di acquisto diper 44 miliardi di dollari . La prima azione in qualità di proprietario del social network è stata il licenziamento di quattro top manager, tra ...Botta e risposta a colpi di tweet il neo proprietario di Twitter, Elon Musk, e il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. “L’uccellino e’ liberato”, ha twittato Musk per dare l’annunci ...«La ragione per cui ho acquistato Twitter è che è importante per il futuro della civiltà avere una piazza di dibattito, dove una ampia gamma di argomenti può essere discussa in modo sicuro, senza rico ...