Trump | sono molto contento che Twitter sia ora in mani sane

(Di venerdì 28 ottobre 2022) "chesia ora in '' e non sia più guidata da lunatici eaci della sinistra radicale.deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi. ...

Polemiche e accuse di discriminazioni sialzate soprattutto dai rappresentanti politici arabi ... secondo un "piano di pace" supportato anche dal presidente Usa Donald. Un progetto che però, ...molto contento che Twitter sia ora in 'mani sane' e non sia più guidata da lunatici e maniaci ... Lo dice Donaldsul suo social Truth commentando l'acquisizione di Twitter da parte di Elon ..."Sono molto contento che Twitter sia ora in 'mani sane' e non sia più guidata da lunatici e maniaci della sinistra radicale. Twitter deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi.Cosa vuole fare il nuovo proprietario di Twitter dopo aver concluso l'acquisizione del social network per 44 miliardi di dollari.