(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ostia – Revocare subito il servizio di trasporto pubblico delle08, 013 e 013D al consorzio privatoTpl “per gravi inadempienze che da vari anni si riscontrano nel servizio in essere con l’ente diCapitale da erogare ai cittadini”. È questa la proposta di risoluzione presentata e approvata in Consiglio municipale. “Si tratta – spiega Di Matteo, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del X, primo firmatario e relatore della risoluzione – di una richiesta di revoca non più rimandabile in quanto la situazione è diventata insostenibile e lede un elemento fondamentale ai fini della qualità della vita qual è il trasporto pubblico. Chi esercita tale servizio ha il dovere di attenersi scrupolosamente al contratto di servizio di trasporto pubblico stipulato con l’Ente che lo eroga, che ...

Il Faro online

Sonogli episodi per cui, per cause accidentali o per lavori anche importanti che vanno fatti si creanoche potrebbero essere risolti o limitati con una programmazione migliore '. E ...Sonogli episodi per cui, per cause accidentali o per lavori anche importanti che vanno fatti si creanoche potrebbero essere risolti o limitati con una programmazione migliore". E ... "Troppi disservizi": il X Municipio avvia l'iter per togliere a Roma Tpl la gestione di alcune linee bus "Continuano i disservizi legati al servizio di trasporto passeggeri di autolinee Toscane. E' notizia di cronaca di oggi di una nuova disavventura occorsa ad alcuni studenti di Avane (Empoli) che si ...Consigliere regionale della Lega - senza che si registrino sulla stampa intere paginate dedicate ai disservizi del servizio di trasporto pubblico locale, specialmente a Firenze: ritardi inaccettabili, ...