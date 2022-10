Triathlon | World Cup Miyazaki 2022 | penultima tappa stagionale in Giappone su distanza sprint

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) LadellaCupdisi correrà a, in, su: si torna a gareggiare nella capitale della prefettura disull’isola di Kyushu per la prima volta dal 2019 a causa della pandemia: frazione di nuoto nell’oceano di 750 m (1 giro), 20 km in bicicletta (5 km x 4 giri) e corsa di 5 km. Sabato 29 ottobre tra le donne fari puntati sulla danese Alberte Kjær Pedersen, vittoriosa a Huatulco nel 2021 ed in top 20 in questa stagione sia nelleChampionship Series di Cagliari che nellaCup di Bergen, e sull’ungherese Zsanett Bragmayer, ...