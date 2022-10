Transizione Energetica in Europa | 3 bandi per soluzioni innovative regionali

Leggi su fmag

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono stati pubblicati gli inviti a presentareper lanei tre territori coinvolti dal progetto di Horizon 2020 RIPEET (Ricerca responsabile e sperimentazione di politicheper la), ossia l’Ostrobothnia in Finlandia, l’Estremadura in Spagna e le Ebridi esterne in Regno Unito. Imirano a realizzare progetti pilota mirati ache rispondano alle necessità energetiche, tramite un approccio co-creativo supportato da team di stakeholder locali. Questi saranno coinvolti nella creazione, implementazione e valutazione dei progetti pilota e garantiranno che lesiano allineate ai valori, ai bisogni e ...