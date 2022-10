Tragedia a San Severo | figlio con disturbi psichici uccide il padre di 98 anni a coltellate

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un 98enne è stato ucciso adaldi 57che soffre di una grave forma di schizofrenia paranoide cronica, certificata dal 1993. La vittima, Ennio Pompeo Favilla, è stata colpita al collo e all’addome la scorsa notte all’interno di un’abitazione in pieno centro a San, nel Foggiano. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini dopo aver sentito le urla provenire dalla casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno trovato ildella vittima in evidente stato di shock con un coltello da cucina insanguinato tra le mani, e il personale del 118. Si tratterebbe dell’arma con cui avrebbe ucciso il. Seppur con molte difficoltà, i militari sono riusciti a immobilizzare e disarmare il 57enne facendolo desistere da atteggiamenti minacciosi e ...

