Tra Halloween e il ponte di Ognissanti | cosa fare in questi giorni di ferie a Bergamo e provincia

TGCOM

... se non entrambe, abbandonerà quota zero dopo il turno di. Lunedì sera i due fanalini del ... al netto di una provale più complicate in calendario. Il Tre Fiori infatti è in una buona ......il campionato di basket serie D che nel weekend dipresenta il 5° turno d'andata per cuori forti. Nel girone Rosso regna l'equilibrio con ben sette squadre in testa a quota 6 punti e... Leolandia: Halloween tra streghe e fantasmi Attività che si concentreranno tra le 10.00 e le 12.30 e le 15.00 e le 18.00 ... Insomma, al Cilento Outlet, quella di Halloween è una festa per tutta la famiglia.Con i rincari dei prezzi di benzina e diesel, molte persone devono stare attente a fare il pieno per non ritrovarsi il portafoglio svuotato. In vista del Ponte di Ognissanti e Halloween, in tanti si s ...