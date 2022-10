Tottenham | si cerca il gran colpo per il post Lloris

La Gazzetta dello Sport

In Champions League è già stata eliminata nella fase a gironi, in campionato invece sidi inseguire le altre big del torneo per cercare nel prossimo anno di giocarsi poi le chance per ...Il Brighton di Roberto De Zerbiuno storico successo contro il Chelsea e soprattutto la prima ...suo arrivo sono arrivati due pareggi (Liverpool e Nottingham Forest) e tre sconfitte (, ... Pronostici Champions League, Tottenham-Sporting: Conte cerca gli ottavi Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I risultati di quest’anno aprono al clamoroso ritorno del tecnico che diede vita al ciclo dei nove scudetti consecutivi ...