Tor San Lorenzo | armato di pistola rapina una donna alla pompa di benzina

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ardea – Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Ardea con il supporto di personale delle S.I.O del 10° Reggimento “Campania” hanno arrestato un 30enne romano gravemente indiziato del reato di. In serata, una 49enne del posto era impegnata a fare rifornimento presso unadinel territorio della frazione di Marina Tor Sanquando è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con una, le ha intimato di consegnare tutti i beni in suo possesso. Poiché lanon aveva con sé denaro contante, l’uomo l’ha afferrata al collo e l’ha trascinava nel tentativo di prenderle ciò che aveva di valore e una volta strappatole dalle mani lo smartphone, si è allontanato rapidamente. L’intervento dei ...

RomaToday

...gol ma anche una pagina storica con la vittoria contro il Lichtenstein 'Un momento storico per... Eppure comincia tutto aTre Teste fino al Latina di Agostinelli...scoperto ad una partita di ...In serata, una 49enne del posto era impegnata a fare rifornimento presso una pompa di benzina nel territorio della frazione di MarinaLorenzo quando è stata avvicinata da un uomo che, ... L'automobilista minacciata con una pistola da un rapinatore al distributore di carburante Tutto pronto all’interno degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per una nuova serata in compagnia di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai 1 condotto ...Stava mettendo carburante al distributore quando si è trovata davanti un rapinatore armato di pistola. Una immagine che una 49enne di Ardea non dimenticherà mai. Ad arrestare il malvivente ci hanno po ...