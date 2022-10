Tik Tok | la nuova sfida mette paura | fate attenzione

Leggi su formatonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) È ladi TikTok ossia quella d’ingozzarsi con due banane e una bibita gassata.perché potrebbe sembrare una bravata non grave e invece come spesso accade il tuo può trasformarsi in una tragedia. Si tratta del social cinese Tiktok con le sue pericolose challenge, ossia sfide che imperverso da molto su questo social, creando non poche conseguenze pericolose ai danni di chi le pratica ma anche di chi le visualizza con l’intento di imitare ovviamente. Questa volta si parla della Banana and Sprite Challenge. Ma che combinazione particolare? Come è possibile che si possano assumere insieme in una vera e propria? Tik Tok, la(pixabay.com)La ...