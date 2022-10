Tennis | nasce la United Cup | nuova competizione a squadre in collaborazione tra ATP e WTA

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lastagionetica comincerà con laCup. Si tratta di una, che andrà a sostituire l’ATP Cup e che vede unatra ATP e WTA. E’ un torneo conmiste provenienti da 18 nazioni diverse, che si sfideranno tra loro dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 tra Brisbane, Perth e Sydney. In palio c’è un maxi montepremi di 15 milioni di dollari ed inoltre ogni giocatore può conquistare fino ad un massimo di 500 punti per il proprio ranking mondiale. La formula prevede che le diciottosaranno divise in sei gironi da tre, con ogni città che ospiterà due gruppi. Si creano dunque tre mini-tornei per ogni città, con una successiva Final Four a Sydney che vedrà coinvolte le tre...

OA Sport

La United Cup, ha spiegato il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi, "segna un grande passo avanti per il gioco del. E, cosa ancora più importante, creerà nuove incredibili esperienze per i ...in California, a Fontana, e muore a San Diego il 25 ottobre 2022, e pur avendo vissuto per un ... di Theodor Adorno e Max Horkheimer, di Arnold Schönberg e George Gershwin che giocano aa ... Tennis, nasce la United Cup: nuova competizione ad inizio anno in collaborazione tra ATP e WTA Torna con una speciale edizione a Napoli Tennis & Friends - Salute e Sport Official Charity Event delle Nitto Atp Finals, il progetto sociale ...