Tennis | Matteo Berrettini lancia l’allarme | stupore tra i tifosi

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilta romano è alle prese con un infortunio al piede sinistro rimediato nell’Atp 250 di Napoli che gli ha precluso la sua partecipazione al 500 di Vienna PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non c’è pace nel 2022 di. Il classe 1996 sarebbe dovuto essere impegnato questa settimana nell’Atp 500 di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.